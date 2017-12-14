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Table One film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 14 Ara 2017, 11:46 (dün)

Table One (2000)

İstatistikler

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IMDb: 5.3/10 (207 oy)

Film Künyesi

1sa. 30dk. - Komedi - ABD

Yönetmen:

Michael Bregman

Senarist:

Michael Bregman

Film Özeti / Konusu

Bir barda buluşan erkekler grubu, 'kardeşlik' üzerine birçok şeyi paylaşmaktadır. Bu durum, birbirinden renkli muhabbetleri de peşi sıra getirecektir. Erkekler dünyasının 'gizli kalmış' yönlerini keşfetmek için ideal seçim gibi görünen 'Masa Bir', bizi insan ilişkilerinin açmazlarıyla da yüzleştirmeyi başarıyor. New York'lu farklı kesimlerden bir grup arkadaşın öyküsünü anlatan bu film eğlenceli diyalogları ile izleyiciyi sarıyor yaşadığımız hayatın da nasıl bir komedi olduğunu gözler önüne seriyor…

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Table One filmi için 10 görüntülenme

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