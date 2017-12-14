Table One (2000)

1sa. 30dk. - Komedi - ABD

Bir barda buluşan erkekler grubu, 'kardeşlik' üzerine birçok şeyi paylaşmaktadır. Bu durum, birbirinden renkli muhabbetleri de peşi sıra getirecektir. Erkekler dünyasının 'gizli kalmış' yönlerini keşfetmek için ideal seçim gibi görünen 'Masa Bir', bizi insan ilişkilerinin açmazlarıyla da yüzleştirmeyi başarıyor. New York'lu farklı kesimlerden bir grup arkadaşın öyküsünü anlatan bu film eğlenceli diyalogları ile izleyiciyi sarıyor yaşadığımız hayatın da nasıl bir komedi olduğunu gözler önüne seriyor…