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Conor McGregor: Notorious film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Çrş, 13 Ara 2017, 21:54 (22 saat önce)

Conor McGregor: Notorious (2017)

İstatistikler

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IMDb: 7.0/10 (712 oy)

Film Künyesi

1sa. 30dk. - Belgesel - İrlanda

Yönetmen:

Gavin Fitzgerald

Film Özeti / Konusu

4 yıllık bir süre boyunca çekilen, McGregor'un kişisel ve mesleki yolculuğunun tüm alanlarına erişim sağlayan bir yolculuk. Yardım isteyip, kız arkadaşıyla annesinin boş odasında yaşamaktan, birden fazla şampiyonluk kemerine ve 9 sayılık kazanımlara. Özel röportajlar, eşi benzeri görülmemiş erişim ve dövüş görüntüleri, bu spor ikonuna ve onun meteorik yükselişine sahne arkasından bakmanın nihai noktasıdır.

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İstatistikler

Conor McGregor: Notorious filmi için 16 görüntülenme

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