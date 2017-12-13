Conor McGregor: Notorious (2017)

1sa. 30dk. - Belgesel - İrlanda

4 yıllık bir süre boyunca çekilen, McGregor'un kişisel ve mesleki yolculuğunun tüm alanlarına erişim sağlayan bir yolculuk. Yardım isteyip, kız arkadaşıyla annesinin boş odasında yaşamaktan, birden fazla şampiyonluk kemerine ve 9 sayılık kazanımlara. Özel röportajlar, eşi benzeri görülmemiş erişim ve dövüş görüntüleri, bu spor ikonuna ve onun meteorik yükselişine sahne arkasından bakmanın nihai noktasıdır.