Conor McGregor: Notorious (2017)

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Filmin eklenme zamanı: Çrş, 13 Ara 2017, 21:54 (22 saat önce)
1sa. 30dk. - Belgesel - İrlanda
4 yıllık bir süre boyunca çekilen, McGregor'un kişisel ve mesleki yolculuğunun tüm alanlarına erişim sağlayan bir yolculuk. Yardım isteyip, kız arkadaşıyla annesinin boş odasında yaşamaktan, birden fazla şampiyonluk kemerine ve 9 sayılık kazanımlara. Özel röportajlar, eşi benzeri görülmemiş erişim ve dövüş görüntüleri, bu spor ikonuna ve onun meteorik yükselişine sahne arkasından bakmanın nihai noktasıdır.