Filim Adamı


Aslan Ailem film afişi

zansu bu filmle birlikte sitemize 356 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Çrş, 13 Ara 2017, 17:13 (dün)

Aslan Ailem (2017) (dizi)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 8.5/10 (12 oy)

Film Künyesi

Türkiye

Yönetmen:

Ömer Ugur

Senaristler:

Ayça Mutlugil, Nuray Uslu

Film Özeti / Konusu

Vedat, karısı Hatice, annesi Hayriye ve üç tane erkek evladıyla otuz yıldır aynı çiftlikte yaşamaktadır. Ortanca oğulları Umut, bir kaç yıl önce daha merkezi bir yere taşınmıştır ama sık sık ailesini ziyarete gelir. Kardeşlerin en küçüğü Mutlu dışında hepsi ekmeklerini eline almıştır. Oğullarıyla gurur duyan Vedat, bu çiftlikte sakin ve huzurlu bir yaşam sürmektedir. Burcu, iş adamı Tayfun Olgun’un fazlaca şımartılmış tek kızıdır. Kredi kartını sihirli değnek sanan Burcu’nun bir insanın hayal edebileceğinden daha lüks bir yaşamı vardır. Derken Tayfun, bir yolsuzluk suçlaması yüzünden yurt dışına kaçar. Böylelikle Burcu’nun yolu Aslan ailesiyle kesişir çünkü soruşturmayı yöneten komiser, evin iki numaralı oğlu Murat Aslan’dır. Bir akşam Aslan ailesi tüm neşesiyle bahçede otururken Burcu çıkagelir. Çiftliğin boşaltılmasını ister. Vedat ve Hayriye dışında kimse bu kızın ne dediğini anlamamıştır. Zira Vedat’ın, Tayfun ile yıllar önceye dayanan bir sırrı vardır ve bundan ailesinin haberi yoktur.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Aslan Ailem Film Yorumları ve Eleştirileri

Aslan Ailem filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Aslan Ailem filmi için 16 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Justice League (Justice League: Adalet Birliği) (2017)
Murder On The Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet) (2017)
Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Son Jedi) (2017)
Ayla (2017)
The Foreigner (İntikam) (2017)
The Killing Of A Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) (2017)
Wonder (Mucize) (2017)
Only The Brave (Korkusuzlar) (2017)
Suburbicon (2017)
Flatliners (Çizgi Ötesi) (2017)
Paddington 2 (Ayı Paddington 2) (2017)
Aile Arasında (2017)
Alibi.com (2017)
24 Hours To Live (Yarını Yok) (2017)
Yol Ayrımı (2017)
Jupiter Holdja (Jüpiter'in Uydusu) (2017)
Yol Arkadaşım (2017)
Grain (Buğday) (2017)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)
Öteki Taraf (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Fiksiki: Bolshoy Sekret (Tamircikler: Gizli Görev) (2017)
Aşka Geldik (2017)
On Adım (2017)