The Winning of Barbara Worth (1926)

1sa. 29dk. - Dram, Romantik, Vahşi Batı - ABD

Jefferson Worth, çölde bir öksüz kız çocuğu bulur ve onu Barbara adıyla kendi kızı gibi büyütür. Büyüdüğü zaman Barbara'ya, babasının çiftliğinin ve şirketinin ustabaşı olan Abe Lee aşık olur. Zengin bir yatırımcı çöle su getirme projesi yapmaya karar verdiğinde Worth, gücünü onunla birleştirir. Mühendisin oğlu Willard, Barbara'ya aşık olur ve Abe ile onun arasında bir rekabet başlar. Bu arada nehir giderek güçlenir ancak mühendis koruma duvarını güçlendirmeye yanaşmamaktadır, köylülerin hayatıyla birlikte toprakları da tehlikededir.