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The Winning of Barbara Worth film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 20:36 (dün)

The Winning of Barbara Worth (1926)

İstatistikler

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IMDb: 7.5/10 (550 oy)

Film Künyesi

1sa. 29dk. - Dram, Romantik, Vahşi Batı - ABD

Yönetmen:

Henry King

Senaristler:

Lenore J. Coffee, Rupert Hughes, Frances Marion

Film Özeti / Konusu

Jefferson Worth, çölde bir öksüz kız çocuğu bulur ve onu Barbara adıyla kendi kızı gibi büyütür. Büyüdüğü zaman Barbara'ya, babasının çiftliğinin ve şirketinin ustabaşı olan Abe Lee aşık olur. Zengin bir yatırımcı çöle su getirme projesi yapmaya karar verdiğinde Worth, gücünü onunla birleştirir. Mühendisin oğlu Willard, Barbara'ya aşık olur ve Abe ile onun arasında bir rekabet başlar. Bu arada nehir giderek güçlenir ancak mühendis koruma duvarını güçlendirmeye yanaşmamaktadır, köylülerin hayatıyla birlikte toprakları da tehlikededir. 

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The Winning of Barbara Worth Film Yorumları ve Eleştirileri

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The Winning of Barbara Worth filmi için 16 görüntülenme

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