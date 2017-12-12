Young Mr. Jazz (1919)

0sa. 10dk. - Komedi, Kısa Film - ABD

Genç âşıklar güzel bir günün akşamında dans etmeye gitmeyi planlamaktadır. Ancak genç kızın yanından hiç ayrılmayan ve delikanlıdan hoşlanmayan babası engel teşkil etmektedir. Genç çift eğlenmek için gizlice belalıların yatağı olan Bowery Kafe'ye giderler. Ancak kızın babası da peşlerindedir ve her türlü hırsızlığın, belanın ve kötülüğün kol gezdiği bu mekânda olaylar hızla gelişir.