Filim Adamı


Young Mr. Jazz film afişi

maximumgore bu filmle birlikte sitemize 2940 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 20:25 (dün)

Young Mr. Jazz (1919)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 6.4/10 (259 oy)

Film Künyesi

0sa. 10dk. - Komedi, Kısa Film - ABD

Yönetmen:

Hal Roach

Film Özeti / Konusu

Genç âşıklar güzel bir günün akşamında dans etmeye gitmeyi planlamaktadır. Ancak genç kızın yanından hiç ayrılmayan ve delikanlıdan hoşlanmayan babası engel teşkil etmektedir. Genç çift eğlenmek için gizlice belalıların yatağı olan Bowery Kafe'ye giderler. Ancak kızın babası da peşlerindedir ve her türlü hırsızlığın, belanın ve kötülüğün kol gezdiği bu mekânda olaylar hızla gelişir.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Young Mr. Jazz Film Yorumları ve Eleştirileri

Young Mr. Jazz filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Young Mr. Jazz filmi için 19 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Justice League (Justice League: Adalet Birliği) (2017)
Murder On The Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet) (2017)
Ayla (2017)
The Foreigner (İntikam) (2017)
The Killing Of A Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) (2017)
Wonder (Mucize) (2017)
Only The Brave (Korkusuzlar) (2017)
Suburbicon (2017)
Flatliners (Çizgi Ötesi) (2017)
Paddington 2 (Ayı Paddington 2) (2017)
Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Son Jedi) (2017)
Alibi.com (2017)
Aile Arasında (2017)
24 Hours To Live (Yarını Yok) (2017)
Yol Ayrımı (2017)
Jupiter Holdja (Jüpiter'in Uydusu) (2017)
Yol Arkadaşım (2017)
Grain (Buğday) (2017)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)
Öteki Taraf (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Fiksiki: Bolshoy Sekret (Tamircikler: Gizli Görev) (2017)
Aşka Geldik (2017)
On Adım (2017)