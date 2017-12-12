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As It Is in Life film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 20:18 (dün)

As It Is in Life (1910)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 5.5/10 (124 oy)

Film Künyesi

0sa. 16dk. - Dram, Kısa Film - ABD

Yönetmen:

D.W. Griffith

Senarist:

Stanner E.V. Taylor

Film Özeti / Konusu

Annesinin ölümünden sonra küçük kız ve babası yalnız kalmıştır. Yoksul baba, küçük kızına bakabilmek için bir güvercin çiftliğinde bulduğu işte yorulmak bilmeden çalışmaktadır. Bu arada eski sevgilisiyle de karşılaşıp aşkları tazelenen baba, ne kadar çok istese de hem kızına hem eşine bakmakta zorluk çekeceğini düşünüp, mutluluğunu kızı için feda eder ve evlenmekten vazgeçer. Yıllar sonra kız büyüyüp okulu bitirir ve babasının kendisini nasıl feda ettiğini bildiğinden onu hiç terk etmemeye söz verir. Ama bu sözü tutabilecek midir?

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İstatistikler

As It Is in Life filmi için 20 görüntülenme

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