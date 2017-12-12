As It Is in Life (1910)

0sa. 16dk. - Dram, Kısa Film - ABD

Annesinin ölümünden sonra küçük kız ve babası yalnız kalmıştır. Yoksul baba, küçük kızına bakabilmek için bir güvercin çiftliğinde bulduğu işte yorulmak bilmeden çalışmaktadır. Bu arada eski sevgilisiyle de karşılaşıp aşkları tazelenen baba, ne kadar çok istese de hem kızına hem eşine bakmakta zorluk çekeceğini düşünüp, mutluluğunu kızı için feda eder ve evlenmekten vazgeçer. Yıllar sonra kız büyüyüp okulu bitirir ve babasının kendisini nasıl feda ettiğini bildiğinden onu hiç terk etmemeye söz verir. Ama bu sözü tutabilecek midir?