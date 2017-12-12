Jingle (2015)

0sa. 15dk. - Kısa Film, Dram - İspanya

Oscar ve Fon savaş muhabiri iki arkadaştır. Birkaç hafta önce kaçırılmış, evlerinden binlerce kilometre uzakta, yabancı bir ülkedeki bir bodrum katında tutulmaktadırlar. Dikkatlerini dağıtıp yedikleri dayağın acısını unutmak, asla kurtarılamayacakları ya da her an öldürülebilecekleri fikrini akıllarından çıkarmak için sevgililerini düşünerek, 80’ler reklamlarının müziklerini hatırlamaya çalışırlar.