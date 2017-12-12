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Jingle film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 13:33 (dün)

Jingle (2015)

İstatistikler

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IMDb: 6.4/10 (7 oy)

Film Künyesi

0sa. 15dk. - Kısa Film, Dram - İspanya

Yönetmen:

Marta Aledo

Senarist:

Marta Aledo

Film Özeti / Konusu

Oscar ve Fon savaş muhabiri iki arkadaştır. Birkaç hafta önce kaçırılmış, evlerinden binlerce kilometre uzakta, yabancı bir ülkedeki bir bodrum katında tutulmaktadırlar. Dikkatlerini dağıtıp yedikleri dayağın acısını unutmak, asla kurtarılamayacakları ya da her an öldürülebilecekleri fikrini akıllarından çıkarmak için sevgililerini düşünerek, 80’ler reklamlarının müziklerini hatırlamaya çalışırlar.

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İstatistikler

Jingle filmi için 14 görüntülenme

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