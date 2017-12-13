İlk bölümü ile yarattığı gizem ve gerilim unsurunun yanı sıra Simmons gibi iyi bir aktörü başrolde görmenin yarattığı kalite kokusu hoş görünüyor. Ellerinde iyi bir konu var gibi. Bakalım nasıl ilerleyecek. Not: Fringe benzeri gibi düşünmeyin. Bilim-kurgunun yanında daha siyasi içerikli bir şey de bizi bekliyor olabilir.