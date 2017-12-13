Filim Adamı


Counterpart film afişi

DarkPassenger bu filmle birlikte sitemize 3 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 04:34 (2 gün önce)

Counterpart (2018) (dizi)

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 8.4/10 (176 oy)

Film Künyesi

1sa. 0dk. - Dram, Bilim-Kurgu, Gerilim - ABD

Yönetmenler:

Alik Sakharov, Morten Tyldum

Senaristler:

Justin Marks, Amy Berg

Film Özeti / Konusu

Bir birleşmiş milletler çalışanı, çalıştığı bölümün paralel dünyaya açılan bir kapıyı gizlediğini keşfediyor.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

DarkPassenger
DarkPassenger

Çrş, 13 Ara 2017, 21:07 (11 saat önce)

0

İlk bölümü ile yarattığı gizem ve gerilim unsurunun yanı sıra Simmons gibi iyi bir aktörü başrolde görmenin yarattığı kalite kokusu hoş görünüyor. Ellerinde iyi bir konu var gibi. Bakalım nasıl ilerleyecek. Not: Fringe benzeri gibi düşünmeyin. Bilim-kurgunun yanında daha siyasi içerikli bir şey de bizi bekliyor olabilir.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Counterpart filmi için 29 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Justice League (Justice League: Adalet Birliği) (2017)
Murder On The Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet) (2017)
Ayla (2017)
The Foreigner (İntikam) (2017)
The Killing Of A Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) (2017)
Wonder (Mucize) (2017)
Only The Brave (Korkusuzlar) (2017)
Suburbicon (2017)
Flatliners (Çizgi Ötesi) (2017)
Paddington 2 (Ayı Paddington 2) (2017)
Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Son Jedi) (2017)
Alibi.com (2017)
Aile Arasında (2017)
24 Hours To Live (Yarını Yok) (2017)
Yol Ayrımı (2017)
Jupiter Holdja (Jüpiter'in Uydusu) (2017)
Yol Arkadaşım (2017)
Grain (Buğday) (2017)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)
Öteki Taraf (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Fiksiki: Bolshoy Sekret (Tamircikler: Gizli Görev) (2017)
Aşka Geldik (2017)
On Adım (2017)