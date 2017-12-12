Filim Adamı


Felix Monkeys with Magic film afişi

maximumgore bu filmle birlikte sitemize 2940 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 02:31 (2 gün önce)

Felix Monkeys with Magic (1925)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 5.4/10 (30 oy)

Film Künyesi

Animasyon, Kısa Film - ABD

Yönetmen:

Otto Messmer

Film Özeti / Konusu

Sihirbazlığa merak saran Felix, öğrendiği sihir numaralarıyla hem insanlara yardım eder hem de çeşitli maceralar yaşar.

geri bildirim

meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Felix Monkeys with Magic Film Yorumları ve Eleştirileri

Felix Monkeys with Magic filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Felix Monkeys with Magic filmi için 22 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Justice League (Justice League: Adalet Birliği) (2017)
Murder On The Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet) (2017)
Ayla (2017)
The Foreigner (İntikam) (2017)
The Killing Of A Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) (2017)
Wonder (Mucize) (2017)
Only The Brave (Korkusuzlar) (2017)
Suburbicon (2017)
Flatliners (Çizgi Ötesi) (2017)
Paddington 2 (Ayı Paddington 2) (2017)
Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Son Jedi) (2017)
Alibi.com (2017)
Aile Arasında (2017)
24 Hours To Live (Yarını Yok) (2017)
Yol Ayrımı (2017)
Jupiter Holdja (Jüpiter'in Uydusu) (2017)
Yol Arkadaşım (2017)
Grain (Buğday) (2017)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)
Öteki Taraf (2017)
Kardeşim Benim 2 (2017)
Maide'nin Altın Günü (2017)
Fiksiki: Bolshoy Sekret (Tamircikler: Gizli Görev) (2017)
Aşka Geldik (2017)
On Adım (2017)