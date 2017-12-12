Count Your Change (1919)

Komedi, Kısa Film - ABD

Yoksul delikanlı kira borcunu ödeyemediği için kaldığı pansiyondan atılmıştır ve karnı çok açtır. Bir sokak satıcısından çaldığı sosisi bir köpeğin kapması üzerine köpeğin peşine düşer. Bu arada parasını insanlara göstermek konusunda çok da dikkatli olmayan Bayan Flighty, kaldığı otele girer. Peşinde de bir hırsız vardır. Yoksul delikanlıyla Bayan Flighty'nin yolları, gelişen olaylar sayesinde bir şekilde kesişecektir.