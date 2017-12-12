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Count Your Change film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 02:18 (2 gün önce)

Count Your Change (1919)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 5.8/10 (29 oy)

Film Künyesi

Komedi, Kısa Film - ABD

Yönetmen:

Alfred J. Goulding

Senarist:

H.M. Walker

Film Özeti / Konusu

Yoksul delikanlı kira borcunu ödeyemediği için kaldığı pansiyondan atılmıştır ve karnı çok açtır. Bir sokak satıcısından çaldığı sosisi bir köpeğin kapması üzerine köpeğin peşine düşer. Bu arada parasını insanlara göstermek konusunda çok da dikkatli olmayan Bayan Flighty, kaldığı otele girer. Peşinde de bir hırsız vardır. Yoksul delikanlıyla Bayan Flighty'nin yolları, gelişen olaylar sayesinde bir şekilde kesişecektir.

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İstatistikler

Count Your Change filmi için 28 görüntülenme

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