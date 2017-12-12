Faust (1910)

Kısa Film, Dram - Fransa, İngiltere, İtalya

Goethe'nin ünlü eseri Faust'tan uyarlanan film; yaşlı bilge Faust'un Mefisto'yla (Şeytan) yaptığı anlaşmayı ve bunun sonuçlarını konu alıyor. Yaşlı Faust hayatını bilgi uğruna harcamış ve dünya zevklerinden özellikle uzak kalmıştır. Ancak bilgiye ulaşmak konusunda da tatmin olamadığından Şeytan'la bir anlaşma yapar: Faust, ruhunu Şeytan'a satacak, karşılığında da gençliği ve beşerî zevkleri alacaktır. Bu süreçte aşkla da tanışan Faust, yaşadığı zevkler içerisinde çeşitli maceralara ve tehlikelere sürüklenecektir.