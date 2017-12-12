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Faust film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 02:17 (2 gün önce)

Faust (1910)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 5.4/10 (24 oy)

Film Künyesi

Kısa Film, Dram - Fransa, İngiltere, İtalya

Yönetmenler:

Henri Andréani, David Barnett

Film Özeti / Konusu

Goethe'nin ünlü eseri Faust'tan uyarlanan film; yaşlı bilge Faust'un Mefisto'yla (Şeytan) yaptığı anlaşmayı ve bunun sonuçlarını konu alıyor. Yaşlı Faust hayatını bilgi uğruna harcamış ve dünya zevklerinden özellikle uzak kalmıştır. Ancak bilgiye ulaşmak konusunda da tatmin olamadığından Şeytan'la bir anlaşma yapar: Faust, ruhunu Şeytan'a satacak, karşılığında da gençliği ve beşerî zevkleri alacaktır. Bu süreçte aşkla da tanışan Faust, yaşadığı zevkler içerisinde çeşitli maceralara ve tehlikelere sürüklenecektir.

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İstatistikler

Faust filmi için 26 görüntülenme

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