Fatty and Minnie He-Haw (1914)

Kısa Film, Komedi, Vahşi Batı - ABD

Fatty, trene kaçak olarak biner ancak farkına varılınca çölde ıssız bir yerde indirilir. Bir süre kızgın çölde tökezleye tökezleye ilerler ama sonunda kendinden geçerek bayılır. Çok tombul bir kızılderili kadın onu bulur ve çadırına götürür. Onun güvenini kazanır ve nihayetinde çaresizlik içindeki Fatty onunla evlenmeye razı olur. Kabile evlilik töreni için hazırlanırken, Fatty, kaçma teşebbüsünde bulunur ancak yakalanır.