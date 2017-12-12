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Fatty and Minnie He-Haw film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 02:13 (2 gün önce)

Fatty and Minnie He-Haw (1914)

İstatistikler

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IMDb: 5.1/10 (21 oy)

Film Künyesi

Kısa Film, Komedi, Vahşi Batı - ABD

Yönetmen:

Roscoe 'Fatty' Arbuckle

Film Özeti / Konusu

Fatty, trene kaçak olarak biner ancak farkına varılınca çölde ıssız bir yerde indirilir. Bir süre kızgın çölde tökezleye tökezleye ilerler ama sonunda kendinden geçerek bayılır. Çok tombul bir kızılderili kadın onu bulur ve çadırına götürür. Onun güvenini kazanır ve nihayetinde çaresizlik içindeki Fatty onunla evlenmeye razı olur. Kabile evlilik töreni için hazırlanırken, Fatty, kaçma teşebbüsünde bulunur ancak yakalanır.

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Fatty and Minnie He-Haw Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Fatty and Minnie He-Haw filmi için 18 görüntülenme

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