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Shiranui kengyô film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 12 Ara 2017, 00:06 (2 gün önce)

Shiranui kengyô (1960)

a.k.a.

The Blind Menace

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 7.1/10 (104 oy)

Film Künyesi

1sa. 31dk. - Dram - Japonya

Yönetmen:

Kazuo Mori

Senaristler:

Minoru Inuzuka, Nobuo Uno

Film Özeti / Konusu

Zatoichi serisine ilham veren film. Shintaro Katsu, efsanevi kör kılıç ustası Zatoichi'yi canlandırmadan önce karanlık taraflı kör masör Suganoichi'yi oynadı. Shichinosuke kör ve fakir olarak doğmuş olmasına rağmen, küçüklüğünden itibaren kötülük yapmaya yeteneği olan biridir. Shirainu Kengyo (körlere verilen en üst düzey resmi diyanet işleri sekreteri makamı) öğrencisi ve "Suginoichi" adında bir masör olur. Bir gün ormanda ağrılar çeken bir gezginle karşılaşır. Onu öldürüp büyük miktarda para çalar. O zamandan sonra Suchinoichi, yeteneklerini kötülük için kullanacak ve bir grup hırsızın yardımıyla hiçbir şey Shirainu Kengyo olmasını engelleyemeyecektir.

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Shiranui kengyô filmi için 25 görüntülenme

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