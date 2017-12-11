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Tempestad film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Pzt, 11 Ara 2017, 21:09 (2 gün önce)

Tempestad (2016)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 7.9/10 (201 oy)

Film Künyesi

1sa. 45dk. - Belgesel - Meksika

Yönetmen:

Tatiana Huezo

Senarist:

Tatiana Huezo

Film Özeti / Konusu

Tempestad kendi ülkelerindeki yozlaşma ve haksızlıkların mağduru olan iki kadının anlatımları vasıtasıyla gözler önüne serilen, seyircide duygusal ve derin düşünceler uyandıran bir yolculuktur. Film; gerek Meksika hükümetinin içinden olsun gerekse ülkenin uyuşturucu kartelleri olsun iktidardakilerin dokunulmazlık veya hesap verme sorumsuzluğu, “impunidad” nosyonu üzerine bir meditasyondur. Tatiana Huezo’nun bu şiirsel yapıtı sadece kayıp ve acıya değil aynı zamanda aşk, onur ve direnişe de odaklanıyor.

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Tempestad Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Tempestad filmi için 21 görüntülenme

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