Tempestad (2016)

1sa. 45dk. - Belgesel - Meksika

Tempestad kendi ülkelerindeki yozlaşma ve haksızlıkların mağduru olan iki kadının anlatımları vasıtasıyla gözler önüne serilen, seyircide duygusal ve derin düşünceler uyandıran bir yolculuktur. Film; gerek Meksika hükümetinin içinden olsun gerekse ülkenin uyuşturucu kartelleri olsun iktidardakilerin dokunulmazlık veya hesap verme sorumsuzluğu, “impunidad” nosyonu üzerine bir meditasyondur. Tatiana Huezo’nun bu şiirsel yapıtı sadece kayıp ve acıya değil aynı zamanda aşk, onur ve direnişe de odaklanıyor.