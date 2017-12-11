Tempestad (2016)

uyumsuz adam bu filmle birlikte sitemize 4678 film eklemiştir.
Filmin eklenme zamanı: Pzt, 11 Ara 2017, 21:09 (2 gün önce)
1sa. 45dk. - Belgesel - Meksika
Tempestad kendi ülkelerindeki yozlaşma ve haksızlıkların mağduru olan iki kadının anlatımları vasıtasıyla gözler önüne serilen, seyircide duygusal ve derin düşünceler uyandıran bir yolculuktur. Film; gerek Meksika hükümetinin içinden olsun gerekse ülkenin uyuşturucu kartelleri olsun iktidardakilerin dokunulmazlık veya hesap verme sorumsuzluğu, “impunidad” nosyonu üzerine bir meditasyondur. Tatiana Huezo’nun bu şiirsel yapıtı sadece kayıp ve acıya değil aynı zamanda aşk, onur ve direnişe de odaklanıyor.