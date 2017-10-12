Ayaz (2017)

1sa. 33dk. - Dram - Türkiye

Hasan, küçük yaşta, başka bir adamla kaçan yengesini çevresinin baskısıyla öldürür. Cezaevi sürecinde yaptığından derin pişmanlık duyarak aklını yitirme noktasına gelir. Tek çıkış yolu vardır; cezaevinden çıktıktan sonra annesini öldürdüğü için kimsesiz kalan çocuk Ayaz'ı yanına alarak onun yüzünü güldürmek. Kamyon şoförü olan Hasan, Ayaz'la birlikte yolculuklara çıkmaya başlar. Kocasından kaçarken ikilinin karşısına çıkan Helün ve küçük kızı Hazal yolculuğu kimsenin ön göremeyeceği noktalara taşır.