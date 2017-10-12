Non ho l'età (2017)

1sa. 33dk. - Belgesel - İsviçre, İtalya

Carmela, don Gregorio, Gabriella ve Lorella birbirlerini tanımıyorlar ama pek çok ortak noktaları var. Büyük göç dalgasının zirvede olduğu, 60’lı yılların ortasında, yalnız ya da aileleriyle birlikte İsviçre’ye göç edip hayatlarının uzun bir bölümünü orada geçirdiler. 1964 senesinde Non ho l’età (per amarti) adlı şarkıyla San Remo şarkı yarışmasını kazanarak ünlenen Veronalı genç sanatçı Gigliola Cinquetti’nin şarkılarını dinleyerek o zor yılları geçirdiler. Kararlı duruşuyla Gigliola tüm dünyaya yayılan göçmenlerin kalplerine yerleşti. O devrin en popüler notaları vasıtasıyla bir şekilde yolları çakışan dört farklı hikaye. Umutları, düşleri, dayanışmayı, sömürüyü, yaşadışılığı, yabancı düşmanlığını ve içe kapanmayı anlatan dört farklı hikaye.