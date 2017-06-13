Aksiyon, Korku, Gizem - Japonya

Umut Zirvesi Akademisi, devlet tarafından tanınan, değişik alanlarda büyük başarılar sergileyen en üst seviye öğrencileri toplamak için kurulan özel bir okuldur. Bu okulda ana ders ve hazırlık dersi olmak üzere iki farklı ders vardır. Parası olan herkes, özel yetenekleri olmasa bile hazırlık derslerini alabilir. Ana dersin 77. sınıfı sadece özel yetenekleri olan insanlarla değil, özel kişilikleri de olan insanlarla doludur.