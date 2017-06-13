Animasyon - Japonya

2015 yazındaki tachikawa olayının üzerinden bir yıl geçmişti. Kitle "CROWDS" Berga katze nin Rui Ninomiya verdiği sistem insan mentalitesini fiziksel forma ;not bütün topluma yayılmaya başladığında Berga katze nin Rui Ninomiya verdiği sistem insan mentalitesini fiziksel forma dönüştürmeye başlamıştı. Başbakan Seitaro Sugayama bir planı vardı fakat toplumdaki herkes onun gibi düşünmüyordu. Gizli grup başbakanın aracına saldırmış; ve bu hadise zincirleme olayların başlangıcı olmuştu.