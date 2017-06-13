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Gatchaman Crowds Insight film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 13 Haz 2017, 00:16 (dün)

Gatchaman Crowds Insight (2015) (dizi)

İstatistikler

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IMDb: 8.4/10 (10 oy)

Film Künyesi

Animasyon - Japonya

Film Özeti / Konusu

2015 yazındaki tachikawa olayının üzerinden bir yıl geçmişti. Kitle "CROWDS" Berga katze nin Rui Ninomiya verdiği sistem insan mentalitesini fiziksel forma ;not bütün topluma yayılmaya başladığında Berga katze nin Rui Ninomiya verdiği sistem insan mentalitesini fiziksel forma dönüştürmeye başlamıştı. Başbakan Seitaro Sugayama bir planı vardı fakat toplumdaki herkes onun gibi düşünmüyordu. Gizli grup başbakanın aracına saldırmış; ve bu hadise zincirleme olayların başlangıcı olmuştu.

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İstatistikler

Gatchaman Crowds Insight filmi için 22 görüntülenme

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