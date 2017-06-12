Eo-tteoh-ge he-eo-jil-kka (2016)

1sa. 42dk. - Dram, Fantastik - Güney Kore

Kediler ile iletişim kurabilen bir adam ve Yamma asında bir kedisi olan bir kadın, adamın kadının yan dairesine taşınması ile tanışır önce sevgili olur ve daha sonra birlikte yaşamaya başlarlar. Bir gün kedilerinin kanser olduğunu öğrenirler ve kedilerine veda etme sürecinde adamın kedinin geçmişine dair buldukları ile birlikte vedaları daha anlamlı hale gelir.