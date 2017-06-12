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Eo-tteoh-ge he-eo-jil-kka film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Pzt, 12 Haz 2017, 22:53 (dün)

Eo-tteoh-ge he-eo-jil-kka (2016)

a.k.a.

How to Break up with My Cat

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

1sa. 42dk. - Dram, Fantastik - Güney Kore

Yönetmen:

Sungkyu Cho

Senarist:

Sungkyu Cho

Film Özeti / Konusu

Kediler ile iletişim kurabilen bir adam ve Yamma asında bir kedisi olan bir kadın, adamın kadının yan dairesine taşınması ile tanışır önce sevgili olur ve daha sonra birlikte yaşamaya başlarlar. Bir gün kedilerinin kanser olduğunu öğrenirler ve kedilerine veda etme sürecinde adamın kedinin geçmişine dair buldukları ile birlikte vedaları daha anlamlı hale gelir.

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Eo-tteoh-ge he-eo-jil-kka Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Eo-tteoh-ge he-eo-jil-kka filmi için 21 görüntülenme

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