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Insel 36 film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Paz, 11 Haz 2017, 22:49 (2 gün önce)

Insel 36 (2014)

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

1sa. 5dk. - Belgesel, Tartışma Programı - Almanya

Yönetmen:

Asli Özarslan

Senarist:

Asli Özarslan

Film Özeti / Konusu

Sudanlı Napuli Paul Langa bir yıl boyunca sığınmacıların kurdukları kampın boşaltılmasına karşı protesto etti. Cesareti ve gücü ile sembolik bir figür haline geldi.Ada 36” belgeselinde Napuli ve protestocu arkadaşlarının yaşamı anlatılıyor Bir yıldır, sığınmacılar mülteci tecridine karşın kendilerini savunmak için Berlin – Kreuzberg’de çadırlarda yaşıyorlardı. Napuli aralarında tek kadındı. Amaçları, iltica yasasının değiştirilmesiydi. “Ada 36” Napuli’nin özgürlük için verdiği mücadeleyi ve kamptaki günlük hayatı belgeliyor; onun bakış açısından yasadışılığı irdeliyor.

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Insel 36 filmi için 16 görüntülenme

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