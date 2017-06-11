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Cheng feng po lang film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Paz, 11 Haz 2017, 20:57 (dün)

Cheng feng po lang (2017)

a.k.a.

Duckweed

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 6.6/10 (483 oy)

Film Künyesi

1sa. 42dk. - Komedi, Dram, Fantastik - Çin

Yönetmen:

Han Han

Senarist:

Han Han

Film Özeti / Konusu

Bir kazada ölüme yakın deneyimi tecrübe eden spor araba sürücüsü adam, hiç görmediği annesi ve sert babasıyla tanışmaya 90'ların küçük bir Çin kasabasına zaman yolculuğu yapar.

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Cheng feng po lang Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Cheng feng po lang filmi için 17 görüntülenme

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