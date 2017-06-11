Cheng feng po lang (2017)

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Gixevu bu filmle birlikte sitemize 975 film eklemiştir.
Filmin eklenme zamanı: Paz, 11 Haz 2017, 20:57 (dün)
1sa. 42dk. - Komedi, Dram, Fantastik - Çin
Bir kazada ölüme yakın deneyimi tecrübe eden spor araba sürücüsü adam, hiç görmediği annesi ve sert babasıyla tanışmaya 90'ların küçük bir Çin kasabasına zaman yolculuğu yapar.
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Cheng feng po lang filmi için 17 görüntülenme
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