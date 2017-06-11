Cheng feng po lang (2017)

1sa. 42dk. - Komedi, Dram, Fantastik - Çin

Bir kazada ölüme yakın deneyimi tecrübe eden spor araba sürücüsü adam, hiç görmediği annesi ve sert babasıyla tanışmaya 90'ların küçük bir Çin kasabasına zaman yolculuğu yapar.