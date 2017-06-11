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Kötü Kız film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Paz, 11 Haz 2017, 13:36 (3 gün önce)

Kötü Kız (2016)

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

0sa. 8dk. - Animasyon, Kısa Film, Dram - Fransa, Türkiye

Yönetmen:

Ayçe Kartal

Film Özeti / Konusu

S., 8 yaşında, hayal gücü geniş, küçük bir Türk kızıdır. Doğaya ve hayvanlara büyük bir ilgi duymaktadır. Hastanede yatarken, geçmişini, anneannesi ve dedesiyle köyde geçirdiği, mutlu tatil günlerini anımsar. Fakat karanlık ve korkunç anılar peşini bırakmaz ve su yüzüne çıkan bu bastırılmış anılar yavaş yavaş bir anlam ifade etmeye başlar.

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İstatistikler

Kötü Kız filmi için 16 görüntülenme

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