Kötü Kız (2016)

0sa. 8dk. - Animasyon, Kısa Film, Dram - Fransa, Türkiye

S., 8 yaşında, hayal gücü geniş, küçük bir Türk kızıdır. Doğaya ve hayvanlara büyük bir ilgi duymaktadır. Hastanede yatarken, geçmişini, anneannesi ve dedesiyle köyde geçirdiği, mutlu tatil günlerini anımsar. Fakat karanlık ve korkunç anılar peşini bırakmaz ve su yüzüne çıkan bu bastırılmış anılar yavaş yavaş bir anlam ifade etmeye başlar.