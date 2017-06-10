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Kill Bill: The Whole Bloody Affair film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Cts, 10 Haz 2017, 16:33 (4 gün önce)

Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2011)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 8.8/10 (925 oy)

Film Künyesi

4sa. 7dk. - Aksiyon, Polisiye - ABD

Yönetmen:

Quentin Tarantino

Senaristler:

Quentin Tarantino, Uma Thurman

Film Özeti / Konusu

2 part olarak vizyona giren Kill Bill filmlerinin birleştirilmiş ve uzatılmış versiyonu.

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Kill Bill: The Whole Bloody Affair Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Kill Bill: The Whole Bloody Affair filmi için 16 görüntülenme

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