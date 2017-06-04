1sa. 40dk. - Gizem, Gerilim - Güney Kore

25 yıl önce, Mi-Hee sıradan bir ev kadınıdır. Chul-Joong ile evlidir ve bir erkek çocuğu vardır. Ancak aniden kocası ölür ve oğlu kaybolur. Tüm bunlar kendi evlerinde gerçekleşir ve suç onun üzerine kalır. Mi-Hee 25 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olur ve her şeyin gerçekleştiği evine geri gider. Rahip Choi ise Mi-Hee’ye inan tek kişidir ve bu yüzden onun evinde gerçekleşen garip olayları incelemeye başlar.