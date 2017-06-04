Filim Adamı


Kaybolanlar Evi film afişi

Gixevu bu filmle birlikte sitemize 971 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Paz, 4 Haz 2017, 14:32 (6 gün önce)

Si-Gan-Wi-Ui Jib (2017)

Kaybolanlar Evi

- a.k.a.

House of the Disappeared

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 6.6/10 (40 oy)

Film Künyesi

1sa. 40dk. - Gizem, Gerilim - Güney Kore

Yönetmen:

Lim Dae-Woong

Senarist:

Jae-hyun Jang

Film Özeti / Konusu

25 yıl önce, Mi-Hee sıradan bir ev kadınıdır. Chul-Joong ile evlidir ve bir erkek çocuğu vardır. Ancak aniden kocası ölür ve oğlu kaybolur. Tüm bunlar kendi evlerinde gerçekleşir ve suç onun üzerine kalır. Mi-Hee 25 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olur ve her şeyin gerçekleştiği evine geri gider. Rahip Choi ise Mi-Hee’ye inan tek kişidir ve bu yüzden onun evinde gerçekleşen garip olayları incelemeye başlar.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Kaybolanlar Evi Film Yorumları ve Eleştirileri

Kaybolanlar Evi filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Film Kategorileri

overrated (x1) vakit kaybı (x1)

Filmi Kategorize Et »

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Kaybolanlar Evi filmi için 20 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Wonder Woman (2017)
The Fate Of The Furious (Hızlı ve Öfkeli 8) (2017)
Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı) (2017)
King Arthur: Legend Of The Sword (Kral Arthur: Kılıç Efsanesi) (2017)
The Boss Baby (Patron Bebek) (2017)
Bilal: A New Breed Of Hero (Özgürlüğün Sesi Bilal) (2015)
Gifted (Deha) (2017)
Baywatch (Sahil Güvenlik) (2017)
The 9Th Life Of Louis Drax (Dokuzuncu Hayat) (2016)
The Mummy (Mumya) (2017)
Nine Lives: Cats in Istanbul (Kedi) (2016)
4N1K (2017)
The Stakelander (Vampir Cehennemi: İstila) (2016)
Firstborn (Şeytanın Doğuşu) (2016)
Le Jeune Karl Marx (Genç Karl Marx) (2017)
Kolonya Cumhuriyeti (2017)
Surf's Up 2: Wavemania (Neşeli Dalgalar: Dalgamanya) (2017)
Captain Underpants: The First Epic Movie (Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film) (2017)
Ein Atem (Bir Nefes) (2015)
The Swan Princess: Royally Undercover (Prenses ve Kurbağa) (2017)
Salur Kazan: Zoraki Kahraman (2017)
Nefrin (2016)
Çünkü Onu Çok Sevdim (2016)
11 (2017)