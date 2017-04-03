German Concentration Camps Factual Survey (2017)

1sa. 10dk. - Belgesel -

German Concentration Camps Factual Survey adlı belgesel son derece ürkütücü ve şoke edici görüntüler içeriyor. 1980’lere dek Britanya Imperial War Museum arşivinde saklandığı ortaya çıkan belgesel film Nazi iktidarı sonrası Alman toplumunun “rehabilitasyonu” için unutturulmuştu. Toplama kamplarındaki vahşeti sansürsüz bir biçimde ortaya koyan söz konusu belgesel, yapılmasının ardından 70 yıl sonra sinemalarda ya da DVD aracılığıyla ilk defa kamuoyuna gösterileceği açıklandı.