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German Concentration Camps Factual Survey film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Pzt, 3 Nis 2017, 00:14 (2 gün önce)

German Concentration Camps Factual Survey (2017)

İstatistikler

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IMDb: 8.5/10 (10 oy)

Film Künyesi

1sa. 10dk. - Belgesel -

Yönetmen:

Alfred Hitchcock

Senaristler:

Richard Crossman, Colin Wills

Film Özeti / Konusu

German Concentration Camps Factual Survey adlı belgesel son derece ürkütücü ve şoke edici görüntüler içeriyor. 1980’lere dek Britanya Imperial War Museum arşivinde saklandığı ortaya çıkan belgesel film Nazi iktidarı sonrası Alman toplumunun “rehabilitasyonu” için unutturulmuştu. Toplama kamplarındaki vahşeti sansürsüz bir biçimde ortaya koyan söz konusu belgesel, yapılmasının ardından 70 yıl sonra sinemalarda ya da DVD aracılığıyla ilk defa kamuoyuna gösterileceği açıklandı.

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İstatistikler

German Concentration Camps Factual Survey filmi için 24 görüntülenme

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