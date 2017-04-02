1sa. 52dk. - Aksiyon, Komedi - Güney Kore

Hyung-Wook başarılı bir kiralık katil olup bir gün hamamda sabuna basıp düşer ve Ri-Na'nın içinde bulunduğu grup tarafından hastaneye götürülür. Jae-Sung ise fakir ve acemi bir oyuncu olup intihar etmeye karar verir ancak öncesinde kendini temizlemek ister, bu yüzden de hamama gider. Hamamda zengin Hyung-Wook gözüne çarpar. Hyung-Wook sabuna basıp düşünce Jae-Sung hemen ve hızlı bir kararla anahtarlarını değiştirir.Hyung-Wook hafızasını yitirmiştir ve eşyalarından yola çıkarak adının Jae-Sung olduğunu öğrenir.İki adam, yeni hayatlarına uyum sağlamaya koyulurlar.