Filim Adamı


Şanslı Anahtar film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Paz, 2 Nis 2017, 22:01 (2 gün önce)

Leokki (2016)

Şanslı Anahtar

- a.k.a.

Lucky Key

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 6.8/10 (343 oy)

Film Künyesi

1sa. 52dk. - Aksiyon, Komedi - Güney Kore

Yönetmen:

Gye-byeok Lee

Senaristler:

Yoon-mi Jang, Kenji Uchida

Film Özeti / Konusu

Hyung-Wook başarılı bir kiralık katil olup bir gün hamamda sabuna basıp düşer ve Ri-Na'nın içinde bulunduğu grup tarafından hastaneye götürülür. Jae-Sung ise fakir ve acemi bir oyuncu olup intihar etmeye karar verir ancak öncesinde kendini temizlemek ister, bu yüzden de hamama gider. Hamamda zengin Hyung-Wook gözüne çarpar. Hyung-Wook sabuna basıp düşünce Jae-Sung hemen ve hızlı bir kararla anahtarlarını değiştirir.Hyung-Wook hafızasını yitirmiştir ve eşyalarından yola çıkarak adının Jae-Sung olduğunu öğrenir.İki adam, yeni hayatlarına uyum sağlamaya koyulurlar.

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Şanslı Anahtar filmi için 33 görüntülenme

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