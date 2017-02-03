0sa. 30dk. - Komedi - Kanada

Workin' moms dizisi hayat, kariyer ve ebeveynliği dengede tutmayan çalışan dört kadının hikayesini anlatmaktadır. Hayat onları ters köşeye yatırırken birbirlerini destekliyor, yargılamamaya çalışıyorlar. Ister kimlik krizi, ister büyük bir iş imkanı, isterse doğum sonrası depresyonu ya da planlanmamış hamilelik olsun, iyi ya da kötü her şeyi zerafet ve mizahla karşılıyorlar. Kate zor ev/hayat arasında karar vermek zorunda kalan, sorunlu, korkusuz bir kişidir. Kate, en yakın arkadaşı, mantıklı bir psikiyatrist ve iki çocuk annesi olup, çok büyük aile problemleri yaşayan Annie'ye güvenmektedir. Frankie, kendi dengesizliği ve keyifsizliğine rağmen her kötü anı neşelendiren çekici ve sağı solu belli olmayan biridir. Ve tatlı, eski hemşirelik okulu kızı olan Jenny eşi görüşlmemiş dikkatsiz bir bilinçlenme yaşamaktadır. Bu arkadaşlar beraber, çalışan anne olmanın zor ve beklenmedik gerçeklikleriyle korkusuz şekilde yüzleşmektedirler.