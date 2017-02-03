Filim Adamı


Workin' Moms film afişi

heybender bu filmle birlikte sitemize 7 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Cu, 3 Şub 2017, 14:03 (1 saat önce)

Workin' Moms (2017) (dizi)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 6.0/10 (169 oy)

Film Künyesi

0sa. 30dk. - Komedi - Kanada

Yönetmenler:

Paul Fox, Aleysa Young, Catherine Reitman

Senaristler:

Catherine Reitman, Rebecca Kohler, Karen Moore

Film Özeti / Konusu

Workin' moms dizisi hayat, kariyer ve ebeveynliği dengede tutmayan çalışan dört kadının hikayesini anlatmaktadır. Hayat onları ters köşeye yatırırken birbirlerini destekliyor, yargılamamaya çalışıyorlar. Ister kimlik krizi, ister büyük bir iş imkanı, isterse doğum sonrası depresyonu ya da planlanmamış hamilelik olsun, iyi ya da kötü her şeyi zerafet ve mizahla karşılıyorlar. Kate zor ev/hayat arasında karar vermek zorunda kalan, sorunlu, korkusuz bir kişidir. Kate, en yakın arkadaşı, mantıklı bir psikiyatrist ve iki çocuk annesi olup, çok büyük aile problemleri yaşayan Annie'ye güvenmektedir. Frankie, kendi dengesizliği ve keyifsizliğine rağmen her kötü anı neşelendiren çekici ve sağı solu belli olmayan biridir. Ve tatlı, eski hemşirelik okulu kızı olan Jenny eşi görüşlmemiş dikkatsiz bir bilinçlenme yaşamaktadır. Bu arkadaşlar beraber, çalışan anne olmanın zor ve beklenmedik gerçeklikleriyle korkusuz şekilde yüzleşmektedirler.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Workin' Moms Film Yorumları ve Eleştirileri

Workin' Moms filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Workin' Moms filmi için 11 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

La La Land (Aşıklar Şehri) (2016)
Passengers (Uzay Yolcuları) (2016)
Moana (2016)
Manchester By The Sea (Yaşamın Kıyısında) (2016)
Lion (2016)
Toni Erdmann (2016)
Xxx: Return Of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü) (2017)
Live By Night (Gecenin Kanunu) (2016)
Shut In (İçeride) (2016)
Gold (Altın) (2016)
Çalgı Çengi İkimiz (2017)
Olanlar Oldu (2017)
Rings (Halka 3) (2017)
Vezir Parmağı (2017)
Kötü Çocuk (2017)
Ozzy (Tüylü Kaçak) (2016)
Hep Yek 2 (2017)
The Dragon Spell (Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü) (2016)
Pepee (2017)
Fırıldak Ailesi (2017)