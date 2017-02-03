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Toen was geluk heel gewoon film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Cu, 3 Şub 2017, 10:33 (5 saat önce)

Toen was geluk heel gewoon (2014)

İstatistikler

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IMDb: 5.7/10 (281 oy)

Film Künyesi

1sa. 27dk. - Komedi - Hollanda

Yönetmen:

Ineke Houtman

Senarist:

Lars Boom

Film Özeti / Konusu

1974 Yaz’ı. Rotterdam. Hollanda, Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra, Jaap Kooiman televizyonunu pencereden fırlatır ve kaynanasının köpeğinin ezilmesine yol açar. Bu noktada işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Jaap tutuklanır ve her şey o kadar kontrolden çıkar ki, mahkeme emriyle bir psikiyatri kliniğinde gözlem altına alınır. Karısı Nel ve en yakın arkadaşı Simon, Jaap'ı bu riskli durumdan kurtarabilecekler midir?

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Toen was geluk heel gewoon filmi için 20 görüntülenme

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