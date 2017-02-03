Toen was geluk heel gewoon (2014)

1sa. 27dk. - Komedi - Hollanda

1974 Yaz’ı. Rotterdam. Hollanda, Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra, Jaap Kooiman televizyonunu pencereden fırlatır ve kaynanasının köpeğinin ezilmesine yol açar. Bu noktada işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Jaap tutuklanır ve her şey o kadar kontrolden çıkar ki, mahkeme emriyle bir psikiyatri kliniğinde gözlem altına alınır. Karısı Nel ve en yakın arkadaşı Simon, Jaap'ı bu riskli durumdan kurtarabilecekler midir?