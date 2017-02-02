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Yi jian zhong qing film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 2 Şub 2017, 23:32 (16 saat önce)

Yi jian zhong qing (2000)

a.k.a.

Sausalito

İstatistikler

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IMDb: 5.8/10 (198 oy)

Film Künyesi

1sa. 38dk. - Romantik - Hong Kong, ABD

Yönetmen:

Wai-keung Lau

Senarist:

Sap Sam Chan

Film Özeti / Konusu

Ella, insanları San Francisco kıyılarında feribotla dolaştıran boşanmış bir Çinli Amerikalı kadındır. İşten sonra, vaktini 8 yaşındaki oğlu Scott ile geçirmektedir. Ella, Sky House'da Mike ile tanışır. İlk başlarda iki yabancı olsalar da tutku onları bir araya getirecektir. Mike için, bu herhangi tek gecelik ilişkiden bir farkı olmazken Ella'yı bu tutku derinden etkileyecektir. Mike, Ella'nın sevgisine karşı koyamayacak ve gün geçtikçe o da birşeyler hissedecektir. Bir süreliğine mutlu zaman geçirecek olsalar da kötü günler yakındadır. 

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Yi jian zhong qing Film Yorumları ve Eleştirileri

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Yi jian zhong qing filmi için 24 görüntülenme

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