Reverso (2012)

0sa. 4dk. - Animasyon, Kısa Film - Fransa

Barney’in alışık olduğumuz türden bir hayatı var, tek bir şey dışında: hayatı ters açıdan izliyor. Onunki belki de, hayatın ters yüz olmasını gözle görünür hale getirme çabasından başka bir şey değil ve özlemini çektiği şeye/kişiye kavuşana dek hiçbir şey ‘düzelmeyecek’. Bu etkileyici kısa film, özellikle final sahnesi ile akıllara kazınacak türden, kaçırmayınız.