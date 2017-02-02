Filim Adamı


Reverso film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 2 Şub 2017, 13:04 (17 saat önce)

Reverso (2012)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 6.4/10 (16 oy)

Film Künyesi

0sa. 4dk. - Animasyon, Kısa Film - Fransa

Yönetmenler:

Kimberly Honma, Clément Lauricella, Arthur Seguin

Senaristler:

Kimberly Honma, Clément Lauricella, Arthur Seguin

Film Özeti / Konusu

Barney’in alışık olduğumuz türden bir hayatı var, tek bir şey dışında: hayatı ters açıdan izliyor. Onunki belki de, hayatın ters yüz olmasını gözle görünür hale getirme çabasından başka bir şey değil ve özlemini çektiği şeye/kişiye kavuşana dek hiçbir şey ‘düzelmeyecek’. Bu etkileyici kısa film, özellikle final sahnesi ile akıllara kazınacak türden, kaçırmayınız.

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İstatistikler

Reverso filmi için 18 görüntülenme

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