1sa. 35dk. - Dram - İngiltere

Tom Ray, kan zehirlenmesi yaşadıktan sonra iki bacağını ve kolunu, bir de yüzünün bir parçasını kaybedecektir. Bu trajedik olay sonrasında hayatı alt üst olan Ray, çok zor bir hayata adım atacaktır. Mutlu bir hayat sürerken, her şeyi yıkılan Ray'in en büyük destekçisi karısı Nicola olacaktır. Hayat arkadaşı asla ondan desteğini esirgemeyecek ve daima Tom'a yardımcı olabilmek için çabalayacaktır..