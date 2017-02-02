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Deniz Yıldızı film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 2 Şub 2017, 04:59 (dün)

Starfish (2016)

Deniz Yıldızı

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 7.9/10 (68 oy)

Film Künyesi

1sa. 35dk. - Dram - İngiltere

Yönetmen:

Bill Clark

Senarist:

Bill Clark

Film Özeti / Konusu

Tom Ray, kan zehirlenmesi yaşadıktan sonra iki bacağını ve kolunu, bir de yüzünün bir parçasını kaybedecektir. Bu trajedik olay sonrasında hayatı alt üst olan Ray, çok zor bir hayata adım atacaktır. Mutlu bir hayat sürerken, her şeyi yıkılan Ray'in en büyük destekçisi karısı Nicola olacaktır. Hayat arkadaşı asla ondan desteğini esirgemeyecek ve daima Tom'a yardımcı olabilmek için çabalayacaktır..

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Deniz Yıldızı Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Deniz Yıldızı filmi için 25 görüntülenme

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