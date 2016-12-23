2sa. 0dk. - Polisiye, Korku, Gizem, Gerilim - Hindistan

Rachana adındaki bir kız, yüksek tirajlı bir gazetede stajyer olarak çalışmaktadır. Çalıştığı gazetede iyi bir yere gelebilmek adına sürekli makale yazmakla uğraşmaktadır. Double Road adındaki bir köprü hakkında makale yazmaya karar veren Rachana, köprünün gizemini çözmek ister. Nayak ve Aditya'yla birlikte u dönüşü yapılan ve herkesin başını belaya sokan bu köprüyü incelemeye başlayacak ve gizem dolu anlarla karşı karşıya kalacaktır..