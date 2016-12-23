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U Dönüşü film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Cu, 23 Ara 2016, 02:40 (2 gün önce)

U Turn (2016)

U Dönüşü

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 7.8/10 (1164 oy)

Film Künyesi

2sa. 0dk. - Polisiye, Korku, Gizem, Gerilim - Hindistan

Yönetmen:

Pawan Kumar

Senarist:

Pawan Kumar

Film Özeti / Konusu

Rachana adındaki bir kız, yüksek tirajlı bir gazetede stajyer olarak çalışmaktadır. Çalıştığı gazetede iyi bir yere gelebilmek adına sürekli makale yazmakla uğraşmaktadır. Double Road adındaki bir köprü hakkında makale yazmaya karar veren Rachana, köprünün gizemini çözmek ister. Nayak ve Aditya'yla birlikte u dönüşü yapılan ve herkesin başını belaya sokan bu köprüyü incelemeye başlayacak ve gizem dolu anlarla karşı karşıya kalacaktır..

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U Dönüşü filmi için 26 görüntülenme

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