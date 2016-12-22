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Behind Your Smile film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 22:51 (2 gün önce)

Behind Your Smile (2016) (dizi)

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

1sa. 15dk. - Dram - Tayvan

Yönetmen:

Chen Ronghui

Senarist:

Du Xinyi

Film Özeti / Konusu

Bir lanet bir insanı ölümsüzlüğe mahkûm eder. Zhao Yi Ting (Marcus Chang), lanet yüzünden asla reenkarnasyon yapamaz; bu nedenle ölümlü insanlar arasında sonsuza dek yaşar ve insanın açgözlü eğilimleriyle oynar. Yi Ting'in hayatı soğuk ve anlamsız hale gelir. Fakat varlıklı ailesi zor zamanlara düşmüş genç bir kadın olan Lei Xin Yu (Eugenie Liu) ile tanıştığında, her şey değişir. O, uzun zamandır hissetmediği bir şekilde Xin Yu'ya çekilmeye başlar. Yi Ting, Xin Yu aracılığıyla hayat hakkında yeni bir başlangıç keşfedecek mi?

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Behind Your Smile filmi için 25 görüntülenme

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