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Davranış Bilimi film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 20:40 (2 gün önce)

Davranış Bilimi (2015) (dizi)

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

Reality Şov - Türkiye

Yönetmen:

Hüseyin Eleman

Senarist:

Burcin Eleman

Film Özeti / Konusu

Bu programda; insanın seçimlerini, eğilimlerini, ilgi ve tutumlarını etkileyen “Algı” konusu ve "Sosyal Psikoloji" bilimi işlenecektir. Algının insan hayatınınasıl etkilediği, algının nasıl değişken bir yapı olduğu, sosyolojik olarak algılarımızın yaşantımızınasıl etkilediği, bir dizi sosyal psikoloji deneyi ile açıklanacaktır. Algı ve beyin arasındaki nörolojik ilişki basit ve ilgi çekici oyunlar ve animasyonlarla izleyiciye aktarılacaktır. Deneyler; uzmanlar yönetiminde ve gönüllü bireylere uygulanacak olup, program akışı mizahi ve dinamik bir tansiyonda tutulacaktır. Kitle psikolojisi, koşullanma, sosyal etki gibi kavramlar bir dizi etkileyici sosyal deneyle sunulacaktır. Yabancı örneklerindeki kalite standardı, ülkemiz kültürüne uyarlanarak, aynı kalite yakalanacaktır.

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Davranış Bilimi filmi için 32 görüntülenme

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