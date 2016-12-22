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Ayla film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 13:10 (2 gün önce)

Ayla (2017)

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

Dram, Tarihi, Savaş - Türkiye

Yönetmen:

Can Ulkay

Senarist:

Yigit Güralp

Film Özeti / Konusu

Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Kısa sürede birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

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Ayla filmi için 21 görüntülenme

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