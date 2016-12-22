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Kötü Çocuk film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 12:48 (2 gün önce)

Kötü Çocuk (2017)

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

Romantik - Türkiye

Yönetmen:

Yagiz Alp Akaydin

Senaristler:

Yagiz Alp Akaydin, Büsra Küçük

Film Özeti / Konusu

Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde yaşadığı zorluklar karşısında, hiç beklemediği bir çocuk olan Meriç hep yanında olur. Meriç, etrafına ördüğü sağlam duvarlar arasında yaşayan ve yalnızlığı seçmiş bir çocuktur. Kayla ilk kez bir erkeğe güvenir. Meriç'in sırlarla dolu hayatı onu düştüğü karanlığın derinliklerinden yukarıya çekerken, yanlışlar doğru gözükür, ta ki Kayla gerçekleri fark etmeye başlayana dek.

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Kötü Çocuk filmi için 21 görüntülenme

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