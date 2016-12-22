Kötü Çocuk (2017)

Romantik - Türkiye

Kayla, on yedi yaşına girdiğinde, ilk kez gördüğü babasıyla, yabancı bir şehre taşınır. Bu yeni şehirde yaşadığı zorluklar karşısında, hiç beklemediği bir çocuk olan Meriç hep yanında olur. Meriç, etrafına ördüğü sağlam duvarlar arasında yaşayan ve yalnızlığı seçmiş bir çocuktur. Kayla ilk kez bir erkeğe güvenir. Meriç'in sırlarla dolu hayatı onu düştüğü karanlığın derinliklerinden yukarıya çekerken, yanlışlar doğru gözükür, ta ki Kayla gerçekleri fark etmeye başlayana dek.