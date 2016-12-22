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Hasret Bitti film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 12:12 (2 gün önce)

Hasret Bitti (2016)

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

1sa. 41dk. - Komedi - Türkiye

Yönetmen:

Ayhan Özen

Senarist:

Zeynep Yalgin

Film Özeti / Konusu

Almanya'da gurbetçi bir aile olan BİTTİ ailesinin reisi Halim Bitti’nin yabancı bir damat istememesi ve Türkiye'de bir lokanta açma hayali ile bunu ailesine bahane ederek yurda kesin dönüş yapmasıyla başlayan hikaye, anavatanda bulunan ailenin dayısı Çetin’nin dolandırıcı bir şebekeye bulaşmasıyla karışır ve dolandırıcı grupta bulunan Duru'ya aşık olmasıyla komediye dönüşen bir hal alır.

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Hasret Bitti filmi için 63 görüntülenme

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