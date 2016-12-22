Animasyon, Komedi, Dram - Japonya

Rei Kiriyama, yakın zamanda tek başına yaşamaya başlamış ve geçimini profesyonel olarak oynadığı Shōgi sayesinde sağlamaya çalışan 17 yaşında bir lise öğrencisidir. Hayatında duygusal açıdan sıkıntılar çeken kahramanımızın pek fazla arkadaşı yoktur ve kendisini evlatlık olarak alan aileyle de geçinememektedir. Bunların yanı sıra Shōgi kariyeri de inişli çıkışlı olarak ilerlemektedir. Ancak Rei'yi tanıyan ve ona karşı iyi davranan kişiler de yok değildir. Kawamoto kardeşler; Akari, Hinata ve Momo, Rei'ye eksikliğini hissettiği aile ve dost sevgisini ellerinden geldiğince aktarmaya çalışmaktadırlar. Rei de her ne kadar kendisini uzak tutmaya çalışsa da gördüğü bu ilgi onu mutlu etmektedir. İşte hikayemiz Rei'nin kişisel olarak olgunlaşmaya başladığı bu dönemi ele almaktadır.