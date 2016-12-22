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Sangatsu no Lion film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 10:54 (2 gün önce)

Sangatsu no Lion (2016) (dizi)

a.k.a.

March Comes İn Like A Lion

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 7.8/10 (28 oy)

Film Künyesi

Animasyon, Komedi, Dram - Japonya

Yönetmenler:

Kenjiro Okada, Akiyuki Shinbo

Senarist:

Chika Umino

Film Özeti / Konusu

Rei Kiriyama, yakın zamanda tek başına yaşamaya başlamış ve geçimini profesyonel olarak oynadığı Shōgi sayesinde sağlamaya çalışan 17 yaşında bir lise öğrencisidir. Hayatında duygusal açıdan sıkıntılar çeken kahramanımızın pek fazla arkadaşı yoktur ve kendisini evlatlık olarak alan aileyle de geçinememektedir. Bunların yanı sıra Shōgi kariyeri de inişli çıkışlı olarak ilerlemektedir. Ancak Rei'yi tanıyan ve ona karşı iyi davranan kişiler de yok değildir. Kawamoto kardeşler; Akari, Hinata ve Momo, Rei'ye eksikliğini hissettiği aile ve dost sevgisini ellerinden geldiğince aktarmaya çalışmaktadırlar. Rei de her ne kadar kendisini uzak tutmaya çalışsa da gördüğü bu ilgi onu mutlu etmektedir. İşte hikayemiz Rei'nin kişisel olarak olgunlaşmaya başladığı bu dönemi ele almaktadır.

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Sangatsu no Lion Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Sangatsu no Lion filmi için 27 görüntülenme

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