0sa. 22dk. - Animasyon, Dram - Japonya

Büyük Geçit adlı yeni bir sözlük, yayımlanacağı güne adım adım ilerlemektedir. Normalde yayıncı Senbu Shobo'nun satış departmanında çalışan Mitsuya Majime, yakında emekli olacak kıdemli bir editör olan Kouhei Araki tarafından işe alınır. Sözlük departmanı, şirkette "para yiyen haşere" olarak anılmaktadır ama Mitsuya büyük bir editör olmak için azmini ve kelimelere olan bağlılığını kullanır. Sosyal becerileri zayıf olan Mitsuya, kendini ondan daha iyi ifade edebilen Masashi Nishioka adlı bir adamla çalışmaya başlar.