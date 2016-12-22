Filim Adamı


The Great Passage (Fune Wo Amu) film afişi

Yamazaki bu filmle birlikte sitemize 20 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 10:52 (2 gün önce)

The Great Passage (Fune Wo Amu) (2016) (dizi)

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 7.6/10 (13 oy)

Film Künyesi

0sa. 22dk. - Animasyon, Dram - Japonya

Yönetmen:

Toshimasa Kuroyanagi

Senarist:

Shiwon Miura

Film Özeti / Konusu

Büyük Geçit adlı yeni bir sözlük, yayımlanacağı güne adım adım ilerlemektedir. Normalde yayıncı Senbu Shobo'nun satış departmanında çalışan Mitsuya Majime, yakında emekli olacak kıdemli bir editör olan Kouhei Araki tarafından işe alınır. Sözlük departmanı, şirkette "para yiyen haşere" olarak anılmaktadır ama Mitsuya büyük bir editör olmak için azmini ve kelimelere olan bağlılığını kullanır. Sosyal becerileri zayıf olan Mitsuya, kendini ondan daha iyi ifade edebilen Masashi Nishioka adlı bir adamla çalışmaya başlar.

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

The Great Passage (Fune Wo Amu) Film Yorumları ve Eleştirileri

The Great Passage (Fune Wo Amu) filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

The Great Passage (Fune Wo Amu) filmi için 23 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Rogue One (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi) (2016)
Arrival (Geliş) (2016)
Dağ 2 (2016)
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları) (2016)
Allied (Müttefik) (2016)
Florence Foster Jenkins (2016)
Masterminds (Aptallar Çetesi) (2016)
Assassin's Creed (2016)
Collateral Beauty (Gizli Güzellik) (2016)
Sing (Şarkını Söyle) (2016)
La Fille Inconnue (Meçhul Kız) (2016)
Underworld: Blood Wars (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları) (2016)
La Guerre Des Tuques 3D (Kartopu Savaşları!) (2015)
Görümce (2016)
Quackerz (Kahraman Ördek) (2016)
Çakallarla Dans 4 (2016)
Sen Benim Herşeyimsin (2016)
Dönerse Senindir (2016)
Sen Sağ Ben Selamet (2016)
Hasret Bitti (2016)
Değiştir Bakalım (2016)
Oldu Mu Şimdi? (2016)