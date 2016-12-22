0sa. 24dk. - Animasyon, Gizem, Bilim-Kurgu, Gerilim - Japonya

17 Yaşında lise öğrencisi Yuuta Gamon tarafından yürütülen “Chojo Kagaku Kirikiri Basara” isimli esrarlı özet bloğuna bağlı dokuz kendine has bireyin “paranormal bilim” adı altındaki olaylarını anlatıyor. Bu dokuz kişinin etrafında gelişen küçük gelişmeler zaman içinde dünyanın sağ duyu anlayışını değiştirecek inanılmaz bir olaya götürecektir.