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Occultic;Nine film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 10:51 (2 gün önce)

Occultic;Nine (2016) (dizi)

a.k.a.

Occultic9

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 8.4/10 (21 oy)

Film Künyesi

0sa. 24dk. - Animasyon, Gizem, Bilim-Kurgu, Gerilim - Japonya

Yönetmen:

Kyohei Ishiguro

Senarist:

Chiyomaru Shikura

Film Özeti / Konusu

17 Yaşında lise öğrencisi Yuuta Gamon tarafından yürütülen “Chojo Kagaku Kirikiri Basara” isimli esrarlı özet bloğuna bağlı dokuz kendine has bireyin “paranormal bilim” adı altındaki olaylarını anlatıyor. Bu dokuz kişinin etrafında gelişen küçük gelişmeler zaman içinde dünyanın sağ duyu anlayışını değiştirecek inanılmaz bir olaya götürecektir.

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İstatistikler

Occultic;Nine filmi için 23 görüntülenme

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