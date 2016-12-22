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Udon no kuni no kiniro kemari film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 10:49 (2 gün önce)

Udon no kuni no kiniro kemari (2016) (dizi)

a.k.a.

Poco's Udon World

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

0sa. 23dk. - Animasyon, Dram - Japonya

Yönetmen:

Seiki Takuno

Senaristler:

Nodoka Shinomaru, Natsuko Takahashi

Film Özeti / Konusu

Souta Tawara Tokyo'da çalışan bir web tasarımcısıdır. Memleketi Kagawa'daki ailesinin Udon dükkanını ziyaret ettiğinde, küçük bir erkek çocukla karşılaşır. Bu karşılaşmanın hemen sonrasında çocuğun sırrını öğrenen Souta, Poco'ya bakmak için işini bırakmaya karar verir. Bu ikisinin günlük maceraları Poco'yu yavaşça sarmalarken, Kagawa'dan; "Udon Kralığı'ndan" geçerken Souta'yla birlikte kendisine yol gösterici olur.

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Udon no kuni no kiniro kemari Film Yorumları ve Eleştirileri

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Udon no kuni no kiniro kemari filmi için 23 görüntülenme

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