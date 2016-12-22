0sa. 23dk. - Animasyon, Dram - Japonya

Souta Tawara Tokyo'da çalışan bir web tasarımcısıdır. Memleketi Kagawa'daki ailesinin Udon dükkanını ziyaret ettiğinde, küçük bir erkek çocukla karşılaşır. Bu karşılaşmanın hemen sonrasında çocuğun sırrını öğrenen Souta, Poco'ya bakmak için işini bırakmaya karar verir. Bu ikisinin günlük maceraları Poco'yu yavaşça sarmalarken, Kagawa'dan; "Udon Kralığı'ndan" geçerken Souta'yla birlikte kendisine yol gösterici olur.