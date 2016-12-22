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Flip Flappers film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Prş, 22 Ara 2016, 10:46 (2 gün önce)

Flip Flappers (2016) (dizi)

İstatistikler

Bu filmi 1 kişi izledi.
IMDb: 8.4/10 (18 oy)

Film Künyesi

Animasyon, Macera, Komedi, Fantastik, Bilim-Kurgu - Japonya

Yönetmen:

Kiyotaka Oshiyama

Senarist:

Yuniko Ayana

Film Özeti / Konusu

Dünya senin gözlerinden nasıl gözüküyor? Papika ve Cocona isimli iki kız hikâyenin kapısını açacak olan anahtarlara sahipler. İkisi karşılaştığında, “Saf Yanılsama” denilen farklı zaman ve birbiri içine geçmiş farklı boyutlarda geçen maceraları başlamış oldu. Her türlü dileği gerçekleştirebilen gizemli bir taş olan “Mimi’nin Parçası”’nı Saf Yanılsamada ararken yollarına birçok farklı şey çıkar. Ancak bu kızlar kendilerini tehlikede bulduklarında Mimi’nin Parçası parlar ve dönüşüm geçirirler.

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İstatistikler

Flip Flappers filmi için 24 görüntülenme

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