Animasyon, Macera, Komedi, Fantastik, Bilim-Kurgu - Japonya

Dünya senin gözlerinden nasıl gözüküyor? Papika ve Cocona isimli iki kız hikâyenin kapısını açacak olan anahtarlara sahipler. İkisi karşılaştığında, “Saf Yanılsama” denilen farklı zaman ve birbiri içine geçmiş farklı boyutlarda geçen maceraları başlamış oldu. Her türlü dileği gerçekleştirebilen gizemli bir taş olan “Mimi’nin Parçası”’nı Saf Yanılsamada ararken yollarına birçok farklı şey çıkar. Ancak bu kızlar kendilerini tehlikede bulduklarında Mimi’nin Parçası parlar ve dönüşüm geçirirler.