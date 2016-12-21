Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite (2007)

Komedi, Dram - Japonya

Filmimiz ücra bir yerde olan erkek yatılı okulu Shidou Gakuin'de başlamaktadır. Okulun ikinci yılında Takumi Hayama (Yanagishita Tomo) ile Giichi Saki (Kato Keisuke), Aka Gii'yle paylaşması için yurtta bir oda ayrılır. Gii yurtdışında büyümüş, mükemmel akademik performansıyla okulun idolü olmasının yanı sıra yakışıklı biridir. Bir gün Gii, Takumi'ye bir süredir ona aşık olduğunu itiraf eder. Bu beklenmedik gerçek Takumi'yi rahatsız eder, ancak, zamanla Gi'nin gerçek hassasiyetinin farkına varır.