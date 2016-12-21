Filim Adamı


Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite film afişi

didbay bu filmle birlikte sitemize 53 film eklemiştir.

Filmin eklenme zamanı: Çrş, 21 Ara 2016, 21:20 (2 gün önce)

Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite (2007)

a.k.a.

Takumi kun Whisper on spring wind

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 6.0/10 (127 oy)

Film Künyesi

Komedi, Dram - Japonya

Yönetmen:

Kazuhiro Yokoyama

Film Özeti / Konusu

Filmimiz ücra bir yerde olan erkek yatılı okulu Shidou Gakuin'de başlamaktadır. Okulun ikinci yılında Takumi Hayama (Yanagishita Tomo) ile Giichi Saki (Kato Keisuke), Aka Gii'yle paylaşması için yurtta bir oda ayrılır. Gii yurtdışında büyümüş, mükemmel akademik performansıyla okulun idolü olmasının yanı sıra yakışıklı biridir. Bir gün Gii, Takumi'ye bir süredir ona aşık olduğunu itiraf eder. Bu beklenmedik gerçek Takumi'yi rahatsız eder, ancak, zamanla Gi'nin gerçek hassasiyetinin farkına varır. 

geri bildirim

Oyuncular


Tüm Oyuncular ve Teknik Ekip »
meraklı ol (?) beni kategorize et! video ekle benzer filmler birilerine öner not yapıştır

Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite Film Yorumları ve Eleştirileri

Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite filmine hiç yorum yapılmamış, ilk yorum yapan sen ol.

< Filmi Listelerine Kaydet >
pin-it

Sosyal Medyada Paylaş

İstatistikler

Takumi-kun Series: Soshite harukaze ni sasayaite filmi için 21 görüntülenme

Vizyondaki Filmler

Rogue One (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi) (2016)
Arrival (Geliş) (2016)
Dağ 2 (2016)
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları) (2016)
Allied (Müttefik) (2016)
Florence Foster Jenkins (2016)
Masterminds (Aptallar Çetesi) (2016)
Assassin's Creed (2016)
Collateral Beauty (Gizli Güzellik) (2016)
Sing (Şarkını Söyle) (2016)
La Fille Inconnue (Meçhul Kız) (2016)
Underworld: Blood Wars (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları) (2016)
La Guerre Des Tuques 3D (Kartopu Savaşları!) (2015)
Görümce (2016)
Quackerz (Kahraman Ördek) (2016)
Çakallarla Dans 4 (2016)
Sen Benim Herşeyimsin (2016)
Dönerse Senindir (2016)
Sen Sağ Ben Selamet (2016)
Hasret Bitti (2016)
Değiştir Bakalım (2016)
Oldu Mu Şimdi? (2016)