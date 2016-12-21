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Sexo, Sua Única Arma film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Çrş, 21 Ara 2016, 04:19 (3 gün önce)

Sexo, Sua Única Arma (1981)

İstatistikler

Bu film tarihin tozlu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor.
IMDb: 5.5/10 (25 oy)

Film Künyesi

1sa. 33dk. - Dram - Brezilya

Yönetmen:

Geraldo Vietri

Senarist:

Geraldo Vietri

Film Özeti / Konusu

Ailesini mahfeden sarap üreticisinden intikam almak isteyen genç kadın kör numarası yapıp şarap üreticisinin evine sızar.

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İstatistikler

Sexo, Sua Única Arma filmi için 30 görüntülenme

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