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Mudbound film afişi

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Filmin eklenme zamanı: Sa, 20 Ara 2016, 22:38 (3 gün önce)

Mudbound (2017)

İstatistikler

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IMDb: 0.0/10 (0 oy)

Film Künyesi

2sa. 0dk. - Dram - ABD

Yönetmen:

Dee Rees

Senaristler:

Hillary Jordan, Dee Rees, Virgil Williams

Film Özeti / Konusu

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda ırkça yüklü Güney’in zemininde gerçekleşen adlı kitaba dayanan bir drama. İkinci Dünya Savaşı sonrası Güney’de, İki aile barbarca bir toplumsal hiyerarşiye ve acımasız bir manzaraya karşı savaşırken, aynı anda evdeki savaşa ve yurt dışındaki savaşa da karşı savaşıyorlar. Bu epik öncü hikaye dostluk, miras, arsızlık ve toprak mücadelesi hakkında.

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Mudbound Film Yorumları ve Eleştirileri

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İstatistikler

Mudbound filmi için 23 görüntülenme

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