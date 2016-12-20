Soul Man (2008)

Kısa Film, Komedi, Romantik - Portekiz

20 yıldır konuşmayan iki soul müzik efsanesi Louis ve Floyd, yakın zamanda ölen baş şarkıcılarına hitafen efsanevi Apollo Tiyatrosu’nda konser vermek için yola çıkarlar. Floyd’un kızı olduğuna inanılan genç güzel bir kadın da bu şovda onlara katılacaktır. Gönülsüz olarak yapılan bu birleşme sonucunda, ayrı geçen yirmi yılın üstesinden gelmek ve konsere gitmek için önlerinde beş günleri vardır. Filmin oyuncuları Bernie Mac ve Isaac Hayes 2008 Ağustos’unda hayata veda etmiştir ve bu film, hayranlarının onların son performanslarını görmesi için tek fırsattır.